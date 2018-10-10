Гурбан Гурбанов: «Мы забыли о том, что провели 14 часов в пути. Завтра будем играть на победу»

Сегодня в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги Наций между Фарерскими островами и Азербайджаном прошла пресс-конференция главного тренера национальной команды Гурбана Гурбанова.

Как сообщает 1news.az, наставник сборной отметил, что завтра Азербайджан будет играть на победу.

«Мы проделали долгий путь, чтобы добраться до Фарерских островов, - говорит Гурбан Гуррбанов, - Но это не может служить для нас оправданием. Завтра мы будем играть на победу. Мы проанализировали соперника, у них есть хорошие шансы. Мы постараемся воспользоваться своими.

Сейчас ни я, ни футболисты не думают о том, что мы провели 14 часов в дороге. Все благополучно забыли об этом. Завтра ничего не должно стать для нас причиной для неудачи. Постараемся показать свою лучшую игру и добиться положительного результата.

Я посмотрел на поле, увидел, что оно немного отличается от стандартного, и является искусственным. Погодные условия не станут для нас проблемой. Они одинаковые для обеих команд. Но мы не должны думать об этом. Все наше внимание приковано на завтрашней игре. Футболисты постараются сделать все возможное для победы.

Руфат Дадашов провел с нами лишь две тренировки. В целом, нам не удалось много потренироваться вместе. Завтра после утренней тренировки я приму окончательное решение по поводу состава. Сейчас я не думаю о недочетах футболистах. У нас все в порядке. Наши мысли связанные только с завтрашним матчем», - сказал он.

Напомним, что матч Фарерские острова – Азербайджан пройдет завтра и начнется в 22:45 по бакинскому времени.

Теймур Максутов