Гурбан Гурбанов: «Мы способны играть лучше, и вы это увидите»

Сегодня после ничьи сборной Азербайджана и Косово (0:0) прошла пресс-конференция главных тренеров обеих национальных команд.

«Игра получилась очень тяжелой, - приводит 1news.az слова Гурбана Гурбанова, - Мы этого ожидали. У соперника индивидуально сильные игроки. За счет этого они неплохо держали мяч. Обе команды играли осторожно, пытались узнать друг друга.

Второй тайм получился лучше. Футболисты понимали ответственность. У нас не все получилось, но в целом, я доволен игроками. Они очень сильно устали. Следующие матчи также будут тяжелыми. Мы должны быть максимально готовыми к следующим матчам.

Не считаю, что мы играли в первом тайме трусливый футбол. Просто обе команды осторожничали. Опять-таки индивидуально игроки соперника сильны. Вы знаете, какие игроки играют у них в атаке, и сколько забивают. Также не согласен с тем, что я ошибся с составом. На поле вышли наиболее готовые. Мы постарались по максимуму использовать футболистов, в зависимости от готовности.

Наша сборная способна на большее. Нам необходимо решить свои проблемы. В первую очередь, речь идет об игровой практике футболистов. Я не боюсь проиграть или играть против какого-либо соперника. Мы способны играть лучше, и вы это увидите.

Мы хорошо проанализировали соперника. Что касается уровня мастерства, то наши игроки должны стремиться играть на высоком уровне, иначе они не будет прогрессировать. Я не ищу оправданий. Я верю в своих футболистов. Нам надо готовиться к следующим матчам. Футболисты сыграли неплохо. Мы можем проигрывать в уровне мастерства, но важно было бороться до последнего.

Я пока не могу сказать, кто будет играть в основе против Мальты. Это касается и Джавида Имамвердиева. Через два дня мы оценим его готовность, и если понадобится, будем его использовать.

Не сказал бы, что Ричард Алмейда в форме. Он довольно стабильный игрок, который выполняет установки тренера.

Мы будем бороться до последнего. Это такой турнир, что можно проиграть две игры, но занять первое место. Все команды хотят выиграть турнир. Мы будем выкладываться на поле, и постараемся обыграть соперников», - заключил Гурбан Гурбанов.

В свою очередь главный тренер сборной Косово Бернард Шалланд отметил, что в целом, доволен результатом.

«Не могу сказать, что я не доволен результатом. Мы увидели две разные команды. Азербайджан много владел мячом, но не создавал опасности. Был только один момент в конце встречи. Мы неплохо оборонялись. Было важно сыграть правильно. У соперника очень хорош был Ричард Алмейда, который является очень умным игроком. Мы хорошо сыграли в обороне.

Я не доволен линией атаки. Мы опаздывали с передачами. Я знаю, на что мы способны. Мы могли сыграть намного лучше. Считаю, что должны были больше играть с мячом, за счет короткого паса. Но сегодня делать это было очень тяжело, так как соперник хорошо прессингует. По-прежнему считаю, что Азербайджан – сильный соперник. Ппри такой игре – ничья хороший результат. Эта была игра двух команд, которые играют достаточно агрессивно, прессингует. Я знаю, что игра не получилась зрелищной. Но мы должны думать о результате. Мы заработали одно очко, не пропустили гол.

Я не считаю, что игра была похожа на товарищескую. Считать так было бы неуважением к обоим командам», - сказал он.

Теймур Максутов