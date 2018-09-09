Гурбан Гурбанов: «Мы приехали на Мальту за победой»

Сегодня в Мальте в преддверии матча сборной Азербайджана в рамках Лиги Наций против хозяев поля прошла пресс-конференция главного тренера национальной команды Гурбана Гурбанова.

«Мы знаем, что это очень важный визит, - приводит 1news.az слова наставника сборной Азербайджана, - Эта игра очень важна как для нас, так и для соперника. Я посмотрел игру Фарерские острова – Мальта (3:1). Мальтийцы не заслуживали поражения. У нас было не так много времени для подготовки к игре. Один день прошел в дороге. Но я верю в своих игроков, и в том, что завтра они покажут свою игру.

Стиль игры Косово и Мальты отличается. Я никогда не выделяю того или иного игрока. У соперника много скоростных футболистов. Ни одна команда не хочет проигрывать. Постараемся добиться положительного результата. Мы приехали на Мальту за победой. Хотя в футболе бывают и незапланированные результаты. Мы сделаем все возможное для победы.

Я не пересмотрел за последней игрой между двумя сборными, которые завершилась со счетом 2:2. В этом нет необходимости. Мы посмотрели последние матчи соперника. Определенные изменения в составе будут. Но они не будут столь серьезными, - сказал он.

На пресс-конференции также принял участие полузащитник сборной Ричард Алмейда. «Эта очень ответственная игра для нас. Постараемся выполнить те задачи, которые поставит перед нами главный тренер. Надеюсь на положительный результат. Нас ждет сложная игра. Команда должна сыграть на отлично. Одним мной дело не заканчивается», - сказал бразилец.

Теймур Максутов