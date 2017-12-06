Гурбан Гурбанов: «Могли заработать еще несколько очков в группе, но нам не хватило опыта»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов ответил на вопросы журналистов после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» (0:1).

«Поздравляю «Рому» и желаю удачи, - передает 1news.az слова Гурбанова. – Хочу поблагодарить своих игроков. Мы не хотели проигрывать, но 1 гол решил судьбу матча. Я остался доволен своей командой. Было тяжело, так как играли против хорошей сильной команды, но мы показали достойный футбол.

- Что можете сказать о групповом этапе после всех 6 матчей?

- Думаю, выступили хорошо. Если не учесть первый матч с «Челси», то остальными матчами я остался доволен. Могли и заработать еще несколько очков в группе, но нам не хватило опыта. Каждый из соперников в нашей группе заслуживал выйти в следующий этап.

- Вы выпустили Агабалу Рамазанова и Рамиля Шейдаева, чтобы сравнять счет или дать им шанс играть в ЛЧ?

- Мы хотели прибавить скорость в передней линии и сравнять счет.

- Сегодня из-за разных причин не играли 3 основных защитника «Карабаха». Остались ли вы довольны игрой линии обороны?

- Чем больше футболистов у нас есть под рукой, тем легче для нас. Если исключить несколько эпизодов, то они сыграли аккуратно. Я доволен всеми футболистами. Затруднялись при выходах в атаку, но в целом футболисты играли очень хорошо.

Мурад Ахундов (Рим)