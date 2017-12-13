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Гурбан Гурбанов – лучший тренер года, «Карабах» - лучшая команда

Сегодня в 13:57 ~ 1 минута на чтение 118
Гурбан Гурбанов – лучший тренер года, «Карабах» - лучшая команда
Сегодня на Бакинском Олимпийском Стадионе прошла церемония вручения наград в азербайджанском спорте.

Как сообщает 1news.az, по итогам опроса Центра спортивных исследований, лучшим тренером уходящего года стал Гурбан Гурбанов, а  лучшей футбольной командой – «Карабах».

Также по итогам голосования стали известны победители в следующих номинациях:

Спортсмен года – Гаджи Алиев (борьба);

Спортивный деятель года – Тахир Гезяль («Карабах»)

Футболист года – Рашад Садыхов («Карабах»)

Иностранный спортсмен года – Дино Ндлову («Карабах»)

Футбольная команда года – («Карабах»)

Команда года – мужская сборная Азербайджана по шахматам

Главный тренер года – Фархад Мамедов (дзюдо)

Соревнование года – IV Игры Исламской Солидарности

Журналист года – Эльнур Гамидов

Также специальными призами удостоились:

За сотрудничество с журналистами - Нурлан Ибрагимов (пресс-секретарь ФК «Карабах»)

Фотограф года – Фирудин Салимов

Спортивная передача года – «Третий Тайм» (CBC Sport)

Спортивное сооружение года – Бакинский Олимпийский Стадион.

Отметим, что в голсовании принимали участие все спортивные СМИ Азербайджана.

Мурад Ахундов

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