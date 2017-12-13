Гурбан Гурбанов – лучший тренер года, «Карабах» - лучшая команда

Как сообщает 1news.az, по итогам опроса Центра спортивных исследований, лучшим тренером уходящего года стал Гурбан Гурбанов, а лучшей футбольной командой – «Карабах».
Также по итогам голосования стали известны победители в следующих номинациях:
Спортсмен года – Гаджи Алиев (борьба);
Спортивный деятель года – Тахир Гезяль («Карабах»)
Футболист года – Рашад Садыхов («Карабах»)
Иностранный спортсмен года – Дино Ндлову («Карабах»)
Футбольная команда года – («Карабах»)
Команда года – мужская сборная Азербайджана по шахматам
Главный тренер года – Фархад Мамедов (дзюдо)
Соревнование года – IV Игры Исламской Солидарности
Журналист года – Эльнур Гамидов
Также специальными призами удостоились:
За сотрудничество с журналистами - Нурлан Ибрагимов (пресс-секретарь ФК «Карабах»)
Фотограф года – Фирудин Салимов
Спортивная передача года – «Третий Тайм» (CBC Sport)
Спортивное сооружение года – Бакинский Олимпийский Стадион.
Отметим, что в голсовании принимали участие все спортивные СМИ Азербайджана.
Мурад Ахундов