Гурбан Гурбанов: «Если одержим победы в оставшихся четырех матчах, можем добиться успеха»

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Гурбан Гурбанов прокомментировал ничью сборной Азербайджана в матче с Мальтой (1:1).

«Мы хотели победить, но, к сожалению, не смогли это сделать, - приводит 1news.az слова наставника Азербайджана, - Мы заработали одно очко, но на самом деле потеряли два. То, что меня беспокоило больше всего, в итоге и случилось. А именно форма футболистов. Нам предстоит много работы. Каждый футболист должен работать индивидуально. Если есть недовольство результатом, я должен взять ответственность на себя.

Мы также хотим добиться результата. В любом случае, считаю, что другие команды также будут терять очки. Если одержим победы в оставшихся четырех матчах, можем добиться успеха. Я верю в футболистов, мы должны быть единым целым.

Соперник не соблюдал фейр-плей? Мы не должны искать причин. Но мы стали свидетелями этого и в Баку, и здесь. Когда команда «убивает» время, темп сильно падает. Не могу сказать, что если бы арбитр обращал на это внимание, счет игры был бы другим. Но все это видели», - сказал он.

Теймур Максутов