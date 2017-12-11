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Гурбан Гурбанов: «Еще раз убедился, что от вас ничего не скрыть»

Сегодня в 21:48 ~ 1 минута на чтение 247
Гурбан Гурбанов: «Еще раз убедился, что от вас ничего не скрыть»

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу команды в первом матче ¼ финала Кубка Азербайджана над «Сумгайытом» (2:1).

«Была тяжелая игра. Соперник был хорошо готов. Мы выглядели уставшими, силы на исходе. Но я благодарен ребятам, что они смогли найти в себе силы, чтобы прибавить во втором тайме и вырвать победу. Сегодня футболисты еще раз почувствовали, что кубковая игра отличается от чемпионатской. Думаю, ответная игра будет еще сложнее домашней. Постараемся восстановить футболистов к ответному матчу. Мы пропустили в домашнем матче. Это может аукнуться в ответной встрече. «Сумгайыт» умеет забивать».

Гурбан Гурбанов также прокомментировал слухи о назначениях в юношеские и молодежные сборные Азербайджана. И в частности, назначение Рашада Садыхова в U-21.

«Еще раз убедился, что от вас ничего не скрыть. Работы ведутся. Изменения будут. Думаю, послезавтра мы выступим с официальным заявлением по назначениям.

Ращад Садыхов? Он планировал играть до мая. Он нам нужен на поле. Завершит ли он карьеру? Рашад уже активно тренирует, и он увидел, насколько тяжело совмещать. Время все покажет».

Теймур Максутов

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