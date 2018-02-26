Гурбан Гурбанов благодарит футболистов, Юнис Гусейнов не доволен судьями

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов после победы над «Кяпязом» (1:0) рассказал об игре.

«Мы знали, что нас ждет тяжелая игра, так как соперник играет от защиты, - говорит Гурбан Гурбанов, - Команда полностью выполнила установку на игру, и мы победили. Все команды уже научились обороняться. Этим объясняется то, что мы забиваем мало голов. Все соперники будут готовиться против нас еще серьезнее. Поэтому мы должны развиваться. Мы должны быть готовы и к потере очков.

Мне задается много вопросов по поводу Дино Ндлову. Я не понимаю, в чем причина переживаний. В «Карабахе» остались футболисты, в которых я верю. Я не недоволен футболистами. Сегодня гол забил Махир Мадатов. Он забил и в прошлом матче. Давайте не будем принижать заслуги тех игроков, которые в команде. Завтра команду может покинуть футболист, от которого это меньше всего ожидали. Но это ничего не изменит», - сказал он.

В свою очередь наставник «Кяпяза» Юнис Гусейнов выразил недовольство судейством. «Мы старались играть на контратаках, и смогли создать несколько моментов, но не реализовали их. Соперник забил на 86-ой минуте. Но лучше бы забил на 20-ой. Очень тяжело так проигрывать. Надо посмотреть повтор гола. «Кешля» в прошлом туре забила нам с офсайда. Мне кажется офсайдл был и в этот раз. Также в одном из эпизодов судья остановил игру и назначил штраф в нашу пользу, когда Ильяс Сафарзаде выходил один на один с голкипером», - заключил он.

Теймур Максутов