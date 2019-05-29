Gulfstream Distribution провела ежегодную встречу с партнерами - ФОТО

В Баку 24 мая состоялась ежегодная встреча компании Gulfstream Distribution со своими партнерами, вендорами и клиентами.

Приуроченная к годовщине со дня создания компании встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Участники мероприятия смогли ознакомиться с планами компании на этот год, обсудить текущие тенденции и развитие IT-рынка. Встреча также запомнилась развлекательной составляющей - гости приняли участие в интересных конкурсах, викторинах и получили ценные призы.

Выступивший на мероприятии CEO Gulfstream Distribution Адиль Алиев отметил, что за год, прошедший с последней встречи, число партнеров компании увеличилось вдвое.

Он рассказал о достижениях компании, а также поделился планами по ее развитию. А.Алиев отметил, что за очень короткий период Gulfstream Distribution смогла выйти в лидеры рынка, залогом чему стал высокий профессионализм, внимание к вендорам и партнерам и оказание качественных услуг.

Глава компании подчеркнул, что Gulfstream Distribution и дальше продолжит придерживаться высоких корпоративных стандартов и работать для развития местного IT-рынка.

Затем с презентацией выступил менеджер подразделения решений (Solutions Divisions) Эмин Гасанов. Он рассказал о работах, проведенных возглавляемым им подразделением, и достигнутых успехах.

По словам Э.Гасанова, в 2018 году компания стала единственным эксклюзивным дистрибьютором Huawei, а в этом году планирует помочь ей расширить присутствие в Азербайджане. Также компания стала дистрибьютором DellEMC, с которой совместно реализовала несколько крупных проектов.

В прошедшем году компания также пополнила копилку наград – она стала лучшим дистрибьютором CISCO Systems в Азербайджане и Центральной Азии.

Как отметил Э.Гасанов, в настоящее время компания также активно работает над развитием человеческих ресурсов.

С еще одной презентацией выступил менеджер Volume Distribution Division Зия Гасымов. Он рассказал о новых проектах Gulfstream Distribution, работе в b2b и b2c сегментах, ознакомил клиентов с логистическими решениями, которые может предоставить компания. Также З.Гасымов рассказал о работе, проведенной в прошлом году в партнерстве с Acer, Canon, Plantronics, Nec и другими.

Отметим, что компания Gulfstream Distribution - это крупнейший IT-дистрибьютор на рынке Азербайджана. Компания успешно развивает такие сегменты дистрибуции, как компьютерная и цифровая техника, программное обеспечение для сложных инфраструктур и облачные решения в сфере безопасности. В настоящее время в портфеле компании 25 брендов, в числе которых мировые гиганты Cisco, Dell EMC, Huawei, Acer, Canon.

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