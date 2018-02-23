Гудрат Гасангулиев: «Необходимо поднять авторитет института адвокатуры»

Адвокатов очень мало, необходимо поднять авторитет института адвокатуры.

Как сообщает 1news.az, об этом 23 февраля на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Гудрат Гасангулиев.

Г.Гасангулиев отметил необходимость пересмотреть закон «Об адвокатах» и упростить процедуру принятия в адвокатуру.

«За короткое время число адвокатов в Азербайджане должно быть приведено в соответствие с европейскими стандартами», - сказал он.

Депутат напомнил, что ранее поднимал в Милли Меджлисе вопрос о необходимости обеспечения Коллеги адвокатов новым административным зданием.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в феврале подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию адвокатуры в стране.

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено осуществить дополнительные меры для обеспечения зданием в городе Баку Президиума Коллегии адвокатов с целью обеспечения его деятельности и других структур коллегии.

Коллегии адвокатов рекомендовано организовать регулярное проведение квалификационных экзаменов, создать условия для принятия в Коллегию адвокатов новых членов.

Коллегии также поручена организация бесплатных юридических услуг для малообеспеченных лиц, нуждающихся в юридической консультации, и т.д.

Эльшан Рустамов, Г.Р.