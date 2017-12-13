Губернатор региона Имерети примет участие в бизнес-форуме и CEO Lunch Tbilisi

Губернатор региона Имерети Грузии Гиви Чичинадзе примет участие в качестве почетного гостя в азербайджано-грузинском бизнес-форуме в рамках Caspian European Club и третьем CEO Lunch Tbilisi, которые состоятся 15 декабря в Грузии, сообщил Caspian European Club.

Гиви Чичинадзе высоко оценил деятельность Caspian European Club и Caspian Energy Georgia, отметив, что регион Имерети тесно сотрудничает с азербайджанскими предпринимателями.

«Мы рассчитываем, что Caspian Energy Georgia проведет аналогичные мероприятия и в нашем регионе. Мы, в свою очередь, всегда открыты к сотрудничеству и готовы обсудить любые предложения со стороны бизнеса», - сказал он.

Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, губернатор региона Квемо-Картли Григол Немсадзе и губернатор региона Имерети Гиви Чичинадзе проведут встречу с руководителями компаний-участниц и ответят на все интересующие их вопросы на бизнес-форуме в рамках Caspian European Club.

Первый заместитель председателя Caspian European Club Тельман Алиев отметил, что после бизнес-форума состоится традиционный СЕО Lunch, на котором в качестве почетных гостей ожидается участие членов правительства Грузии. По его словам, регистрация на форум будет открыта до 14 декабря по ссылке: http://www.caspianenergy.org/index.php/az/registration/item/133-azerbajdzhano-gruzinskij-biznes-forum.

Он также напомнил, что первый CEO Lunch Tbilisi с участием премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили состоялся 29 сентября в Грузии в рамках официальной церемонии возобновления деятельности Caspian Energy Georgia.

Тельман Алиев добавил, что 30 марта 2018 года при поддержке Правительства Грузии и Азербайджанской Республики, а также Caspian European Club состоится 5-й Международный «Caspian Energy Forum», в открытии которого планируется участие премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, а также членов Правительства, представляющих экономический блок.

CEO Lunch Tbilisi является одним из ключевых инструментов для налаживания диалога между государственным и частным секторами Грузии и Азербайджана, а также создает дополнительные возможности для общения в неформальной обстановке и налаживания новых деловых контактов.

Тельман Алиев отметил, что Caspian European Club и Caspian American Club проводят CEO Lunch c участием топ-менеджеров компаний CEIBC каждую третью среду месяца в Баку и каждую последнюю пятницу месяца в Тбилиси.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club и Caspian American Club является Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 70 странах мира.

Лада Евграшина, Г.Р.