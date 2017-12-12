Губернатор Астраханской области везет в Баку новые предложения по сотрудничеству

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин на пресс-конференции в Астрахани сообщил о предстоящем на следующей неделе визите в Азербайджан.

«Я отправлюсь в Баку на следующей неделе, где будет озвучен руководству Азербайджана ряд предложений для работы в 2018 году», - отметил губернатор, тезисы с пресс-конференции которого размещены на сайте его администрации.

Он напомнил, что именно азербайджанские инвесторы стали в 2017 году первыми представителями иностранного бизнеса в активно развивающейся особой экономической зоне «Лотос».

Азербайджанская группа компаний «АТЕФ» начала там строительство завода по производству электротехнического оборудования. Заявленные инвестиции в проект — более 1,1 млрд рублей.

Лада Евграшина, Г.Р.