ГТК увеличил перечисления в госбюджет Азербайджана

Государственный таможенный комитет (ГТК) в январе-июне перечислил в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 1 млрд 618 млн 996,9 тыс. манатов, что на 38,2% больше показателя аналогичного периода 2017 года.

Об этом говорится в информации ГТК.

Самые крупные сборы - по НДС в суммарном объеме 1 млрд 114,3 млн манатов, а на перечисления по таможенным пошлинам пришлось 412 млн 167,8 тыс. манатов.

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2018 год для ГТК установлен в 2 млрд 430 млн манатов.

Лада Евграшина, Э.Т.