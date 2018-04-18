«Грязные танцы»: в Иране арестована девушка за посты с танцами в Instagram – ВИДЕО

Арестована 18-летняя иранская гимнастка Маэдэ Ходжабири, выложившая в социальной сети Instagram видеозаписи, на которых она танцует в спальне.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на The Independent, арестованную М.Ходжабири обвиняют в грубом нарушении моральных норм и в том, что девушка публично появилась c непокрытыми волосами, без хиджаба – в ставшем скандальным видео она танцует в джинсах, короткой майке и шляпе.
Сама М.Ходжабири заявляет, что танцевала только для своих подписчиков и не хотела никого призывать делать так же – в данный момент она находится под домашним арестом.
Отметим, что на страницу Маэдэ Ходжабири в социальной сети Instagram подписано около 72.000 фолловеров – она и ранее не раз выставляла в Сети ролики с танцами, самые просматриваемые и которых представлены ниже.
В.Ф, Г.Р.