«Грязные танцы»: в Иране арестована девушка за посты с танцами в Instagram – ВИДЕО

Арестована 18-летняя иранская гимнастка Маэдэ Ходжабири, выложившая в социальной сети Instagram видеозаписи, на которых она танцует в спальне.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на The Independent, арестованную М.Ходжабири обвиняют в грубом нарушении моральных норм и в том, что девушка публично появилась c непокрытыми волосами, без хиджаба – в ставшем скандальным видео она танцует в джинсах, короткой майке и шляпе.

Сама М.Ходжабири заявляет, что танцевала только для своих подписчиков и не хотела никого призывать делать так же – в данный момент она находится под домашним арестом.

Отметим, что на страницу Маэдэ Ходжабири в социальной сети Instagram подписано около 72.000 фолловеров – она и ранее не раз выставляла в Сети ролики с танцами, самые просматриваемые и которых представлены ниже.

Публикация от MahiMaedeh (@maedeh_hozhabri) 18 Апр 2018 в 11:02 PDT

Публикация от MahiMaedeh (@maedeh_hozhabri) 22 Апр 2018 в 3:53 PDT

Публикация от MahiMaedeh (@maedeh_hozhabri) 10 Май 2018 в 12:12 PDT

Публикация от MahiMaedeh (@maedeh_hozhabri) 20 Апр 2018 в 12:07 PDT

Публикация от MahiMaedeh (@maedeh_hozhabri) 9 Июн 2018 в 7:39 PDT

Публикация от MahiMaedeh (@maedeh_hozhabri) 6 Июл 2018 в 6:50 PDT

Публикация от MahiMaedeh (@maedeh_hozhabri) 7 Июл 2018 в 7:41 PDT

Публикация от MahiMaedeh (@maedeh_hozhabri) 28 Апр 2018 в 7:36 PDT

Публикация от MahiMaedeh (@maedeh_hozhabri) 3 Май 2018 в 12:49 PDT

Публикация от MahiMaedeh (@maedeh_hozhabri) 24 Май 2018 в 7:22 PDT

Публикация от MahiMaedeh (@maedeh_hozhabri) 2 Июл 2018 в 10:20 PDT

В.Ф, Г.Р.