Грузия временно приостановила транзит газа в Армению

Поставки газа в Армению будут временно приостановлены, сообщили Sputnik Армения в пресс-службе «Газпром Армения».
Газотранспортная компания Грузии официально уведомила «Газпром Армении» о том, что с 24 по 26 сентября поставки газа в Армению будут временно приостановлены из-за ремонтных и восстановительных работ на магистральном газопроводе.
Подача газа в республику была прекращена с 07:00 часов.
Снабжение армянских потребителей газом будет проходить без ограничений за счет внутренних запасов.
А.А.