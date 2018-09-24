Грузия временно приостановила транзит газа в Армению

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Поставки газа в Армению будут временно приостановлены, сообщили Sputnik Армения в пресс-службе «Газпром Армения».

Газотранспортная компания Грузии официально уведомила «Газпром Армении» о том, что с 24 по 26 сентября поставки газа в Армению будут временно приостановлены из-за ремонтных и восстановительных работ на магистральном газопроводе.

Подача газа в республику была прекращена с 07:00 часов.

Снабжение армянских потребителей газом будет проходить без ограничений за счет внутренних запасов.

А.А.