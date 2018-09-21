Грузия станет членом Альянса – Замгоссекретаря Североатлантического альянса

«НАТО остается приверженной своему заявлению на Бухарестском саммите 2008 года о том, что Грузия станет членом Альянса», - заявила в пятницу на брифинге в МИД Грузии заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер.

«Мы продолжаем подготовку Грузии к вступлению в НАТО и отмечаем, что у Грузии есть существенный прогресс в осуществлении реформ, экономическом развитии, создании более эффективных институтов безопасности и обороны», - сказала Р.Геттемюллер, сообщает «Грузия Онлайн».

Она также отметила большой вклад Грузии в укрепление глобальной безопасности.

«Хочу сообщить, что 3 октября состоится заседание комиссии НАТО-Грузия на уровне министров обороны, что подчеркивает значимость отношений Альянса с Грузией», - подчеркнула Р.Геттемюллер.



По ее словам, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

«Мы призываем Россию вывести свои войска из Абхазии и т.н. Южной Осетии. Мы также обеспокоены военной активностью России в регионе Черного моря», - сказала она.

А.А., Э.Т.