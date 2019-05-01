Грузия отказалась от строительства военной базы США в стране

«Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно и может быть воспринято как провокация».

Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью грузинской редакции радиостанции «Голос Америки», сообщает 1news.az

«Я не стала бы рекомендовать делать это. Эта страна находится в таком месте, где необходимо усилить безопасность. Нет необходимости делать шаги, которые могут быть восприняты как провокация. И, вместе с тем, я не думаю, что Соединенные Штаты готовы иметь тут базу, которая привлечет внимание не только России, но и террористических движений, которые очень активно представлены в нашем регионе», - сказала Зурабишвили.

По ее словам, Грузия должна углублять отношения с США, но не предпринимать шагов, которые спровоцируют другие страны.

Грузию и США связывает оформленная в 2009 году Хартия о стратегическом партнерстве. Тбилиси с 1994 года интенсивно сотрудничает с НАТО и не раз заявлял о желании вступить в Альянс. В августе 2015 года на военной базе в Крцаниси близ Тбилиси был открыт Совместный центр тренировок и оценок Грузия - НАТО.

В 2016 году в Тбилиси открыли Школу институционального возрождения обороны, в мае 2018 года при участии США в поселке Вазиани близ Тбилиси открылся Центр боевой подготовки по аналогу немецкой базы Хохенфельс, предназначенный для переподготовки грузинских военнослужащих в рамках программы оборонной готовности. В апреле этого года министр обороны Грузии Леван Изория выступил с предложением предоставить США и странам НАТО грузинскую военную инфраструктуру для проведения учений.

А.С., Э.Т.