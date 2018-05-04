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Грузия и Азербайджан создадут совместный пограничный пункт в рамках инициативы «Один пояс – один путь»

Сегодня в 17:05 ~ 1 минута на чтение 220
Грузия и Азербайджан создадут совместный пограничный пункт в рамках инициативы «Один пояс – один путь»

Грузия и Азербайджан планируют создать первый совместный пограничный пункт в рамках инициативы «Один пояс – один путь», сообщил министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе в ходе своего выступления на 51-й ежегодной встрече Совета управляющих Азиатским банком развития (АБР) в Маниле, пишет интернет-портал «apsny.ge».

«Грузия полностью поддерживает концепцию АБР, которая касается торговли без барьеров. Именно с этой точки зрения вместе с Азербайджаном мы рассматриваем возможность строительства первого совместного пограничного пункта», — заявил М.Бахтадзе.

Напомним, что Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития «Один пояс — один путь», направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии.

Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

В заседании АБР в Маниле от Азербайджана участвует глава Минфина Самир Шарифов.

Лада Евграшина, Г.Р.

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