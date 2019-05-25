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Грузинский лари установил очередной исторический антирекорд

Сегодня в 18:47 ~ 1 минута на чтение 127
Грузинский лари установил очередной исторический антирекорд

Официальный курс грузинского лари по отношению к доллару США в пятницу побил очередной антирекорд: на выходные дни и понедельник Национальный банк страны установил его на историческом минимуме - 2,7802 лари/$1.

Между тем регулятор не видит в этом особых проблем, связывая это в основном с действующим в стране плавающим обменным курсом, и обещает не допустить роста потребительских цен,- сообщает «Интерфакс».

«У Национального банка есть соответствующие рычаги, и он не допустит роста цен», - заявил в пятницу журналистам президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.

По его словам, к сожалению, делается неправильный вывод, когда падение курса лари связывается с ожидаемым ростом инфляции. «Обменный курс является одним из факторов, но не самым значительным», - сказал Гвенетадзе.

«Делать вывод, что это падение лари вызовет рост инфляции, неправильно. Большее влияние на инфляцию оказывает общий спрос, управлять которым в отличие от плавающего обменного курса, может Нацбанк», - заявил Гвенетадзе.

А.А.

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