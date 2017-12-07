Грузинский бизнесмен: «Я научил таксистов в Гяндже искать клиентов для своей клиники. У них же там нет медицины!» – ВИДЕО

Недавно на просторах Интернета распространился ролик, в котором генеральный директор грузинской клиники «New Hospitals» Ника Окриашвили заявляет о том, что в его медицинском учреждении якобы «ежегодно проходят лечение 8 тысяч азербайджанцев, преимущественно из Гянджи».

К сожалению, нам не довелось убедиться в достоверности данной статистики, ибо спикер, что в общем-то понятно, не подкрепил свою речь какими-либо фактами или соответствующей документацией.

Однако причиной возмущения пользователей социальных сетей послужило другое, а именно то, что подобный наплыв пациентов из наших краев Окриашвили аргументировал, не придерживаясь не то что норм медицинской этики, но и не проявив даже элементарного такта.

Начнем с первой причины, которую озвучил врач. По его словам, человеку, проживающему в Гяндже, гораздо легче приехать на лечение в Грузию, нежели в столицу своей страны, потому что до Баку ему придется добираться 5 часов, а до Тбилиси – всего полтора. При таком раскладе нет ничего удивительного в том, что грузинские клиники станут для человека приоритетнее, к примеру, в критических ситуациях, когда требуется неотложная медицинская помощь. И это, в принципе, логично.

Однако вторая причина звучала менее обоснованно и ставила под сомнение профессионализм врача, ибо грамотный специалист никогда не будет привлекать потенциальных клиентов путем высмеивания деятельности своих коллег, особенно если данная критика отнюдь не является конструктивной.

«Медицина в Азербайджане никакая – у них много денег, они построили большие красивые больницы, но врачи лечить не умеют», - сказал Окриашвили, добавляя, что 8 тысяч больных азербайджанцев, ежегодно проходящих лечение в его клинике, привлечены грамотной маркетинговой стратегией, которой он с явно ощутимыми нотками бахвальства в голосе поспешил поделиться со своими слушателями. И первым звеном в данной стратегии, как бы смешно это ни звучало, выступают… таксисты.

По словам директора клиники, практически все таксисты, стоящие на гянджинском автовокзале – сотрудники «New Hospitals», с которыми клиника заключила контракты и выдала карточки для получения зарплаты в грузинских банках.

«Люди, которые хотят у нас лечиться, не знают никакого языка, кроме азербайджанского, поэтому таксисты выступают в качестве переводчиков и координаторов. За полтора часа езды водитель собирает анамнез, звонит нашему менеджеру и уже на медицинском языке передает ему информацию», - говорит Окриашвили, с гордостью отмечая, что не проводил для таксистов специальных тренингов, терминологию они выучили сами. Также врач упомянул, что налаженная им система, которой он так гордится, заставляет больных людей «приезжать сюда и платить кэш за оказанные услуги». Комментарии, как говорится, излишни… Этот «рассказ» вызвал не только возмущение, но и иронию у людей даже мало-мальски знакомых с медицинской сферой.

«Что за чушь несет этот человек. Как ему вообще не стыдно говорить такое? Таксисты в роли медицинских координаторов? Страшно даже представить, что это за клиника и как там КАЛЕЧАТ людей», - написала пользователь Егяна Бабаева в комментарии в одном из обсуждений по этому поводу. Схожие мысли озвучивались не одним десятком пользователей.

Покопавшись немного в Интернете, мы узнали, что Ника Окриашвили – грузин по национальности, который довольно длительное время проживал и занимался бизнесом в Праге. Ему как успешному бизнесмену предложили вернуться на родину и возглавить перестройку одной из главных больниц Тбилиси «New Hospitals», что находилась в абсолютно плачевном состоянии. Ника согласился и переехал на родину «делать медицинский бизнес» (по его собственным словам).

Отсюда и, простите, торгашеские манеры, желание посредством выступления, напоминающего камеди-шоу, завлечь в свою клинику людей, не осведомленных в области медицины, с помощью ничем не подкрепленного красноречия. Иными словами, дешевый пиар, который даже не был грамотно завуалирован, учитывая пафосный тон спикера и отсутствие у оного элементарного уважения к своим пациентам.

Министерство здравоохранения Азербайджана, комментируя данную ситуацию, заявило, что вследствие отсутствия официальной статистики о посещении грузинской клиники азербайджанскими пациентами, невозможно утверждать, что озвученная цифра – а именно 8 тысяч человек в год, является достоверной. По мнению министерства, вероятно, директор клиники просто пытается набрать рейтинг и разрекламировать себя, поэтому его предвзятая речь не может бросить тень на достижения нашей страны в области здравоохранения.

«Если больные доверяют свое здоровье таксистам, которые даже не имеют медицинского образования, а не врачам – это их проблема», - подытожили в министерстве.

В свою очередь, дерматовенеролог Эмиль Ализаде в беседе с 1news.az отметил, что не считает грузинскую медицину настолько развитой и прогрессирующей, как представляется в данном ролике. По его словам, определенные сферы медицины в Грузии действительно находятся на высоком уровне, к примеру, пластическая хирургия, но во всем остальном азербайджанские врачи предоставляют более качественное медицинское обслуживание. Наряду с этим, цены в грузинских клиниках гораздо выше, чем в Азербайджане, особенно для людей, не являющихся гражданами Грузии.

«Что же касается числа людей, посещающих клинику «New Hospitals», я уверен, что озвученная цифра была во много раз преувеличена. Не может быть, чтобы 8 тысяч человек ежегодно ездили в Грузию на лечение, скорее всего, данный показатель составляет максимум 500-800 пациентов. Ведь наше население, хоть зачастую и выезжает за границу лечиться, выбирает преимущественно Турцию и Иран, а никак не Грузию», - считает Э.Ализаде. Также врач отмечает, что многие его пациенты, которые покупали препараты в Грузии, оставались недовольны качеством тамошних медикаментов.

И в качестве послесловия к этой щекотливой теме хотелось бы добавить, что, возможно, по мнению Ники Окриашвили, его короткий монолог и повествовал о достижениях грузинской медицины, на деле же всего лишь характеризовал не с лучшей стороны самого выступающего.

Думаю, многие согласятся, что, пытаясь унизить своих азербайджанских коллег, он самого себя выставил на посмешище, и дело тут не только в таксистах, собирающих анамнез у больных…

Лейла Мамедова