Группа лиц награждена по случаю 20-летия создания Конституционного суда Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц по случаю 20-летия создания Конституционного суда страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

По случаю 20-летия создания Конституционного суда Азербайджанской Республики, за плодотворную деятельность в судебных органах и на государственной службе наградить следующих лиц:

медалью «Терегги»

Гараджаева Джейхуна Ясинали оглу

Шафиева Кямрана Рауф оглу

Бабаеву Сабину Сабир гызы

Салимова Рустама Фикрет оглу

Тагизаде Зарифу Фархад гызы

медалью «За отличие на государственной службе»

Эйвазова Анара Иман оглу

Алескерову Гюльзар Тофиг гызы

Гурбанову Хаджар Али гызы

Мамедова Мурада Акиф оглу

Тагиеву Наргиз Назим гызы».

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