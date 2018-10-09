Грудной ребенок утонул в ванне

Следствие в Москве выясняет обстоятельства гибели грудного ребёнка, которого обнаружил утонувшим в ванне вернувшийся домой отец, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.



"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребёнка")", — сказала Иванова.

По данным следствия, вечером в понедельник отец, придя домой в квартиру в столичном районе Ясенево, обнаружил тело частично одетого ребёнка в наполненной водой ванне. Известно, что с ребёнком находилась его мать, которая покинула квартиру, её местонахождение устанавливается.

"В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и причины совершенного преступления", — сказала собеседница.

РИА Новости