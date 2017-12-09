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Гризманн сделал выбор между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной»

Сегодня в 19:15 ~ 1 минута на чтение 209
Гризманн сделал выбор между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной»
Форвард «Атлетико» Антуана Гризманн, слухи о переходе которого в стан другого европейского гранда ходят уже более года, по всей видимости наконец-то определился.

Больше всего предположений было вокруг перехода Гризманна в «Манчестер Юнайтед», однако теперь, по сообщениям испанских СМИ, ситуация изменилась.

Агент футболиста  внёс ясность и уведомил руководство «Манчестер Юнайтед» о переходе француза в «Барселону» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает El Mundo Deportivo, представитель футболиста пообщался с вице-президентом английского клуба Эдом Вудвордом. Отмечается, что каталонцы получат право выкупа игрока за 100 миллионов евро, однако если сделка затянется и будет осуществлена позднее июля следующего года, сумма вырастет в два раза.

Фарида Расулова

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