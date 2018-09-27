Григорий Лепс о Филиппе Киркорове: «Ты друг, я друг, мы криминальный круг» - ВИДЕО

Заслуженный артист РФ Григорий Лепс использовал строчку «Ты друг, я друг, мы криминальный круг» из популярной мейханы в новом клипе группы «Cosmos girls», одной из участниц которой является дочь певца Ева Лепс.

«Ты мой друг, я твой друг, вместе мы криминальный круг. Давай хайпанем», - обращается в начале клипа «Cosmos girls» Григорий Лепс к народному артисту РФ Филиппу Киркорову, на что король российской эстрады с улыбкой соглашается.

Помимо Ф.Киркорова в провокационном клипе «Mama ama rich» снялись народный артист Азербайджана EMIN, Ольга Бузова, Сергей Шнуров и Дима Билан – примечательно, что часть съемок клипа проходила в Баку во время проведения международного музыкального фестиваля «Жара 2018», одним из организаторов которого является Г.Лепс.

Что получилось в итоге – смотрите в видео, размещенном для просмотра ниже.

Ф.В, Г.Р.