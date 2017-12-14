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Гражданин США готовил теракты на территории Армении

Сегодня в 12:05 ~ 2 минуты на чтение 222
Гражданин США готовил теракты на территории Армении

Служба национальной безопасности Армении раскрыла преступную сеть, целью которой была подготовка и реализация террористических актов на территории республики.

Как сообщили в пресс-центре СНБ, в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий выяснилось, что гражданин США, по национальности армянин Р.К. в сентябре 2017 г. в социальной сети Facebook открыл страницу на имя «Martin Avagyan», где публиковал материалы касательно группы «Бойцы во имя справедливости», стратегии группы, состава, правил безопасности и конфиденциальности, передают армянские СМИ.

С помощью той же страницы распространялись прямые призывы к насилию в отношении правоохранителей и должностных лиц Армении, призывы взрывать, поджигать и с помощью подобных действий формировать атмосферу всеобщего страха.

Согласно предварительным данным, Р.К. с целью дестабилизации ситуации в Армении, запугивания населения, формирования атмосферы страха, воздействия на государственные органы, убийства или нанесения тяжких телесных повреждений представителям власти, а также с целью вербовки исполнителей этих преступлений попытался создать преступное сообщество, вовлекая как проживающих в Армении, так и за ее пределами армян.

Помимо этого, то же лицо советами, указаниями, а также финансовыми средствами подготавливал посредством сообщников террористические действия на территории Армении.

В рамках возбужденного СНБ уголовного дела принято решение привлечь указанное лицо в качестве обвиняемого по ч. 1 статьи 34-223 и п. 1 ч. 3 статьи 35-217 УК, избрать арест в качестве меры пресечения и объявить в розыск.

Учитывая, что обвиняемый является гражданином США, проживает на территории США, выяснено его место жительства и данные переданы Генпрокуратурой в компетентные органы США для предотвращения планируемого преступления.

А.А.

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