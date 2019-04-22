Граждане Украины в Азербайджане проголосовали за Зеленского

Согласно результатам голосования проживающих в Азербайджане граждан Украины во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский опередил Петра Порошенко.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ЦИК Украины, по итогам подсчета 100% бюллетеней 51.50% проголосовавших отдали свои голоса за Владимира Зеленского.

Всего в голосовании на открытом при посольстве Украины в Азербайджане избирательном участке приняли участие 233 человека.

Напомним, что в предыдущем, первом, туре проживающие в Азербайджане граждане Украины отдали свои голоса за действующего президента Украины Петра Порошенко.

Отметим, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский по итогам обработки 80,78% бюллетеней набирает 73.09% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 24.57%.

А.С., Э.Т.