«Грапарак»: Осенью в Армению приедет Владимир Путин

Уже известно, что предстоящее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в Ереване 29-30 апреля, и премьер-министр России Дмитрий Медведев прибудет в Армению 29 апреля для участия в заседании, пишет армянская газета «Грапарак».

«Наши источники сообщают, что осенью, по всей вероятности, в Армению приедет президент России. Какими напряженными не были бы отношения, тем не менее, Владимир Путин не хочет разрывать связи с властями Армении и стремится сохранять баланс в отношениях с Арменией и Азербайджаном», - пишет газета.

А.А.