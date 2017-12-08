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Гран-при Азербайджана названа гонкой года

Сегодня в 12:30 ~ 1 минута на чтение 125
Гран-при Азербайджана названа гонкой года
Популярное издание Sky Sports подвело итоги сезона 2017 чемпионата мира Формулы 1.

Как сообщает 1news.az, гонкой года было названо Гран-при Азербайджана.

«Каждый год, бывает гонка, где случается все возможное, и обычно, происходит это там, где ты меньше всего этого ждешь. Азербайджан стал гонкой 2017 года», - говорится в материале Sky Sports.

Также противоречием года назван инцидент между пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем и чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, произошедшее на Гран-при Азербайджана. Тогда немец, которуму показалось что Хэмилтон специально резко затормозил перед ним, догнал британца и намеренно ударил его об колесо. Но принеся запоздалые извинения, Феттель избежал каких-либо санкций со стороны FIA.

Теймур Максутов

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