Граффити «Лживый Никол» появились в девяти городах Армении

Группа гражданских активистов в Армении продолжит организовывать акции, рисуя граффити, направленные против премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на активистов движения, передает 1news.az.

Граффити с хештегом #SutNikol (Лживый Никол) в понедельник появились на центральных улицах Еревана. По словам блогера Артура Даниеляна, одного из участников акции, граффити были нанесены в девяти городах Армении.

Полиция задержала активистов движения в Ереване, все девять человек были освобождены в течение дня.

«Пашинян захватил власть ложью. Все его заявления основаны на лжи. Мы решили показать, что не все в Армении верят ему с закрытыми глазами. Наши акции будут продолжаться», – сказал Даниелян в понедельник на пресс-конференции.

Никол Пашинян стал премьер-министром Армении 8 мая 2018 года, после антиправительственных протестов. На сентябрьских выборах в совет старейшин Еревана партия Пашиняна «Мой шаг» достигла пика популярности, набрав более 80 процентов голосов.

В октябре прошлого года Пашинян ушел в отставку, чтобы инициировать процедуру досрочных парламентских выборов. Он снова возглавил кабинет министров в январе 2019 года.

По данным армянского представительства американского института общественного мнения Gallup International Association, поддержка партии Пашиняна в Армении достигает 69 с половиной процентов.

А.С., Э.Т.