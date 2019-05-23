GoyGol Lake Resort: Незабываемый летний отдых в одном из живописнейших мест Азербайджана – ФОТО

Дата начала летних каникул туристического комплекса GoyGol Lake Resort, который имеет большое значение среди туристических направлений Азербайджана, была определена 15 мая 2019 года.

В 2008 году Распоряжением Президента Азербайджанской Республики был создан Гейгельский национальный парк, на территории которого впоследствии был построен туристический комплекс GoyGol Lake Resort.

В 2016 году после окончания строительства туристического комплекса GoyGol Lake Resort на территории национального парка отель начал свою деятельность.

GoyGol Lake Resort расположен на территории площадью 50 га и состоит из 5 корпусов, коттеджей и 48 номеров различных категорий, отвечающих всем стандартам гостиничного сервиса.

Красочная природа Гейгеля, зеленые леса, прохладные источники, величественные горы, травяные луга, минеральные источники и все красоты невозможно описать словами. На территории Гейгеля имеются 19 восхитительных озер. Эти озера также поражают своей непревзойденной красотой, в особенности прозрачностью воды.

В последние годы наличие международного аэропорта в городе Гянджа послужило увеличению числа туристов, прибывающих в одно из самых живописных мест в Азербайджане - Гейгель.

Контакты для бронирования: +99451 229 64 77; +99451 229 64 88

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