Готовится коллективное соглашение банков для реструктуризации неработающих активов

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (ПНФР) и коммерческие банки начали обсуждения по вопросу заключения коллективного соглашения с целью реструктуризации неработающих активов, говорится в пресс-релизе ПНФР.

Представители ПНФР, банков и Ассоциации банков Азербайджана (АБА) провели встречу, на которой был презентован «Бакинский подход» к созданию механизма для управления неработающими активами банков.

«Бакинский подход» предусматривают заключение между банками, ПНФР и АБА коллективного соглашения для реструктуризации неработающих активов, имеющихся на балансе кредитных организаций.

Целью подписания такого соглашения является согласование общих принципов реструктуризации плохих активов, сведения к минимуму потерь при реструктуризации и не допустить банкротства хозяйствующих субъектов, оздоровление которых можно обеспечить.

«Участники встречи поддержали реструктуризацию таких долгов. По итогам встречи принято решение начать переговоры с целью заключения коллективного соглашения, а также создать рабочую группу из представителей банков и ПНФР для регулирования данного вопроса», - отмечено в сообщении ПНФР.

Лада Евграшина, Г.Р.