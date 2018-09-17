Готов отдать часть денег, но с условием - брат Сержа Саргсяна ответил Николу Пашиняну

Брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна – Александр Саргсян – ответил на требование премьер-министра Никола Пашиняна вернуть в бюджет все незаконно приобретенные финансы.

«До того как делать подобные заявления, премьер-министр должен был доказать, что в установленном законом порядке подтверждено, что средства, хранящиеся на моем банковском счете, приобретены незаконным путем», - отметил Саргсян, сообщает «Спутник Армения».

Как отметил брат экс-президента, сам Пашинян на митинге 17 сентября заявил, что организовать следствие сложно. Причина, по словам премьера, заключается в том, что Александр Саргсян «на протяжении длительного времени не был государственным должностным лицом, следовательно, не представлял декларации».

«Формально здесь есть сложности для расследования и конфискации в установленном законом порядке», - отметил Пашинян.

Саргсян также отметил, что действующие в Армении законы не позволяют конфисковать денежные средства, если не уточнен вопрос о законном или незаконном характере их приобретения.

«Получается, что Никол Пашинян, четко понимая, что я не приобретал эти суммы незаконным путем, что они не могут быть конфискованы законным путем, исходя из негативного ко мне отношения и пытаясь использовать свое должностное положение и власть, угрожает с тем, чтобы я добровольно сдал в бюджет деньги, принадлежащие мне по праву собственности», - отметил Саргсян.

Брат экс-президента также обеспокоен тем, что премьер, нарушая установленные законом правила, получает и оглашает сведения, представляющие собой банковскую тайну.

Как отметил Саргсян, если премьер обладает такими данными в обход закона, то он в курсе, что Саргсян в 1985-1995 годах занимался бизнесом в России и вернулся в Армению с крупной суммой, после этого продолжал работать в течение года.

«Уверен, что Пашинян хорошо информирован о том, что вместо вывоза этих законно принадлежащих мне средств из страны, я оформил их в качестве вклада в армянском банке, тем самым сыграв определенную роль в развитии банковской системы», — считает брат экс-президента.

В заявлении отмечается, что он не хочет касаться «очевидного беззакония и преследования» в отношении его семьи, ареста, наложенного на его имущество и счета.

Саргсян посоветовал премьер-министру Армении обратиться к правоохранительным органам с призывом действовать в рамках закона, немедленно вернуть и освободить из-под ареста принадлежащее ему и его семье имущество и финансовые средства.

В случае если власти выполнят это его условие, и в стране будет установлена настоящая законность, он готов в качестве благотворительного жеста подарить часть своих средств Армении. Он добавил, что направит средства на развитие той сферы, которую сам предпочтет, а также «для построения сильной Армении».

А.А., Э.Т.