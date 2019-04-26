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Госпитализирована турецкая певица Хадисе – ФОТО

Сегодня в 12:40 ~ 1 минута на чтение 868
Госпитализирована турецкая певица Хадисе – ФОТО

Турецкие СМИ сообщают о проблемах со здоровьем одной из самых популярных турецких исполнительниц Хадисе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Ntv.com.tr, минувшей ночью певица почувствовала себя плохо, после чего была доставлена в одну из частных стамбульских клиник, где после медицинского обследования ей вместе с жаропонижающим была введена и витаминная сыворотка.

Сообщается, что у Хадисе была обнаружена инфекция, однако каких-либо других подробностей турецкие СМИ не раскрывают. Но, несмотря на настояния врачей о том, что певице следует остаться в больнице, Хадисе покинула клинику, отказавшись от каких-либо комментариев представителям СМИ

В.Ф, Г.Р.

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