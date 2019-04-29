Госкомитет внес ясность в вопрос о преподавании религии в школах и вузах

Начиная с нового учебного года в вузах страны «Введение в мультикультурализм» будет преподаваться в качестве одного из основных предметов. Данный предмет преподавался в вузах в качестве выборочного предмета еще с 2015 года. Но сейчас произойдут серьезные изменения в связи с этим предметом.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации Государственного комитета по работе с религиозными образованиями в связи с тем, что слова, озвученные председателем госкомитета Мубаризом Гурбанлы на мероприятии, проведенном по случаю начала месяца Рамазан в Управлении мусульман Кавказа, вызвали большое число вопросов у представителей местных СМИ.

«Учебник по преподаванию данного предмета руководство отдела межнациональных отношений, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации Президента Азербайджана совместно с Бакинским международным центром мультикультурализма и Госкомитетом по работе с религиозными образованиями.

Работа над учебником еще ведется. Он состоит из двух частей: одна часть посвящена мультикультурализму, а другая – религиям, нашим национально-культурным ценностям и другим темам.

Одной из основных целей преподавания данного предмета является информирование студентом о всех религиях, особенно об исламе, религиозном радикализме, радикальных религиозных течениях, наших национально-культурных ценностях, необходимости их защиты, а так информации о политике Азербайджана в данном направлении.

Авторами книги являются сотрудники государственных учреждений, теологи, преподаватели вузов и другие эксперты в данной сфере.

Еще раз подчеркиваем, что данный предмет будет преподаваться в вузах, а не школах.

Что касается школ, осуществляются все необходимые меры направленные на то, чтобы наше подрастающее поколение формировалось в соответствии с нашими национально-культурными ценностями.

Наряду с этим, уже несколько лет в школах преподается предмет под названием «Знание жизни». Посредством данного предмета ученикам предоставляется информация о религиях.

В настоящее время ведутся работы по расширению информации о религиях в программе данного предмета. Цель – информировать детей о религиях и развить их мировоззрение в данном направлении.

Одним словом, речь идет не о религиозном преподавании в средних школах, а о предоставлении первичных знаний о религиях.

Данная сфера будет совершенствоваться и в будущем. Наряду с Азербайджаном, данная практика присутствует и в других странах. В средних школах ряда стран проводятся отдельные уроки о всех религиях (авраамистических и других)», - говорится в информации.

1news.az

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