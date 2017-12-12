Госдолг Армении за месяц увеличился на $108 млн

Государственный долг Армении только в ноябре текущего года увеличился на $108 млн и составил $6 млрд 404 млн 700 тысяч.

Об этом газете «Жоговурд» сообщили в Министерстве финансов Армении.

«Из госдолга Армении $5 млрд 115 млн составляет внешний долг. Из указанной суммы 62 млн 700 тысяч долларов увеличились в ноябре.

Внутренний долг Армении составляет 1 млрд 289 млн. 45 млн долларов. 400 тысяч долларов из этой суммы образовались за счет государственных облигаций.

Если верить данным Национальной статистической службы Армении, согласно которым постоянное население Армении составляет 2 млн 979 тысяч 600 человек, то получается, что каждый житель Армении уже должен $2150, сам не зная об этом», - пишет газета.

А.А.