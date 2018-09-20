Госдепартамент США: В 2017 году в Азербайджане предотвращено четыре потенциальных теракта

В 2017 году Азербайджан был сильным партнером США по борьбе с терроризмом.

Азербайджанское правительство действовало активно для выявления и ликвидации террористических угроз как на своей территории, так и в целом в регионе Южного Кавказа.

Об этом говорится в ежегодном отчете Госдепартамента США по борьбе с терроризмом в мире.

В нем отмечается, что правоохранительные службы Азербайджана проводили работу по предупреждению террористических атак, поимке и задержанию подозреваемых, а также по возвращению азербайджанских граждан, присоединившихся к террористическим группам и воевавшим за пределами Азербайджана.

В 2017 году в Азербайджане было предотвращено, как минимум, четыре потенциальные террористические атаки, отмечается в документе.

По данным авторов, содействие Азербайджана в деле борьбы с терроризмом существенно снизило риск террористических атак в туристических местах, часто посещаемых американскими гражданами.

В докладе говорится, что в 2017 году количество терактов во всем мире упало на 23%, общее число смертей в результате терактов – на 27%. Объясняется это резким сокращением числа жертв терактов в Ираке.

Несмотря на значительный прорыв в борьбе с такими террористическими группировками, как «Аль-Каида» и ИГИЛ, в целом ситуация с международным терроризмом с каждым годом лишь осложняется, поскольку члены этих группировок становятся все более «рассеянными» по миру.

Усложняет задачу спецслужб и контртеррористических ведомств также и тот факт, что террористы все чаще используют Интернет для общения со своими сторонниками, вдохновляя их на совершение терактов.

Центром террористической активности в прошлом году Госдеп назвал пять стран – Афганистан, Ирак, Индию, Пакистан и Филиппины. Наиболее пострадавшим от терактов стал Афганистан, где погибли около 5 тыс. человек.

Елена Остапенко, Э.Т.