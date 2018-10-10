Госдеп: США не рекомендуют своим гражданам посещать Нагорный Карабах

Консульства США не рекомендуют своим гражданам посещать Нагорный Карабах.

Как сообщает 1news.az, об этом в ходе пресс-конференции в Баку заявил заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, комментируя незаконный визит граждан его в страны на оккупированные территории Азербайджана.

Он отметил, что подобные рекомендации гражданам и дипломатам распространяются и на визиты в Крым и на другие оккупированные территории.

«Например, как представитель США я не посещаю Нагорный Карабах»,- сказал Кент.

Отвечая на вопрос о том, что в США одна из улиц была названа «Арцах», он сообщил, что подобные решения принимают муниципалитеты.

«Что касается позиции федеральных структур, то мы называем эту территорию Нагорным Карабахом»,- сказал он, отметив, что урегулирование конфликта должно происходить на основе 4-х резолюций Совбеза ООН и согласованных в Мадриде принципов.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана – Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, И.А.