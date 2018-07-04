Госагентство по альтернативным источникам энергии Азербайджана и CEC расширяют сотрудничество

Председатель Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана Аким Бадалов 4 июля принял делегацию членов правления Caspian European Club (CEC) во главе с первым заместителем председателя и главным исполнительным директором Тельманом Алиевым, говорится в сообщении CEC.

Во время встречи были обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества, деятельность Caspian European Club и ключевые аспекты развития сферы альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Одной из тем стало обсуждение возможности перехода отдаленных населенных пунктов, а также больших городов, социальных объектов (больницы, школы), общественного транспорта, метрополитена и объектов стратегического значения на альтернативные и возобновляемые источники энергии.

Эта тема будет обсуждена на законодательном, правительственном уровнях, а также с частным бизнесом с точки зрения создания благоприятного инвестиционного климата для привлечения иностранных инвестиций и технологий в эту сферу.

Встречи в данном формате с аналогичными структурами будут продолжены.

В рамках заседания экспертного совета, который состоится на следующей неделе при участии руководителей и представителей государственных и частных компаний, местных и иностранных экспертов будет подготовлен специальный отчет, который будет предоставлен Его превосходительству Президенту Азербайджанской Республики, Председателю Caspian European Club Ильхаму Алиеву.

Тельман Алиев поблагодарил Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана за оказанное внимание и сотрудничество с Caspian European Club.

Он выразил надежду, что двустороннее сотрудничество будет способствовать решению проблем в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии, а Caspian European Club, в свою очередь, приложит все усилия по предложениям для продолжения активного диалога между бизнесом и Госагентством.

По итогам встречи была достигнута договоренность о создании постоянной рабочей группы, в рамках которой оперативно будут обсуждаться все проблемы, просьбы и предложения компаний- членов Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian European Club, в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Лада Евграшина, И.А.