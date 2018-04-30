Горячо: модель Света Билялова на «Формуле 1» в Баку – ФОТО

Российская модель Света Билялова продолжает радовать поклонников «горячими» снимками, снятыми во время Гран-при Азербайджана «Формулы 1», прошедшего в Баку в минувший уикенд.

«Гран-при Азербайджана «Формулы 1» был захватывающим и непредсказуемым. Я одержима этим видом спорта», - пишет С.Билялова в Instagram, делясь в соцсети «горячими» снимками, сделанными на гоночной трассе в Баку.

Отметим, что на страницу С.Биляловой в соцсети Instagram подписано более 6.000.000 фолловеров.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @svetabily