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Горячие греческие каникулы Нигяр Джамал – ВИДЕО

Сегодня в 13:14 ~ 1 минута на чтение 348
Горячие греческие каникулы Нигяр Джамал – ВИДЕО

Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2011», певица Нигяр Джамал отдыхает в Греции.

Местом для осеннего отдыха Н.Джамал выбрала один из самых популярных среди мировых знаменитостей греческий курорт - остров Миконос, расположенный в центральной части бассейна Эгейского моря.

Как отдыхает на Миконосе победительница «Евровидения-2011», смотрите в роликах, представленных ею в социальной сети Instagram.

 
 
 
 
 
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Отметим, что именно в ходе греческих каникул Н.Джамал презентовала новый трек «Səndən uzaq», полную версию которого можно прослушать ниже.

Ф.В., Э.Т.

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