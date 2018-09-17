Горячие греческие каникулы Нигяр Джамал – ВИДЕО

Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2011», певица Нигяр Джамал отдыхает в Греции.
Местом для осеннего отдыха Н.Джамал выбрала один из самых популярных среди мировых знаменитостей греческий курорт - остров Миконос, расположенный в центральной части бассейна Эгейского моря.
Как отдыхает на Миконосе победительница «Евровидения-2011», смотрите в роликах, представленных ею в социальной сети Instagram.
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Отметим, что именно в ходе греческих каникул Н.Джамал презентовала новый трек «Səndən uzaq», полную версию которого можно прослушать ниже.
Ф.В., Э.Т.