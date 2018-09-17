Горячие греческие каникулы Нигяр Джамал – ВИДЕО

Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2011», певица Нигяр Джамал отдыхает в Греции.

Местом для осеннего отдыха Н.Джамал выбрала один из самых популярных среди мировых знаменитостей греческий курорт - остров Миконос, расположенный в центральной части бассейна Эгейского моря.

Как отдыхает на Миконосе победительница «Евровидения-2011», смотрите в роликах, представленных ею в социальной сети Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Nigar Jamal ♍️ (@nigarjamal.official) on Sep 17, 2018 at 7:46am PDT

View this post on Instagram A post shared by Nigar Jamal ♍️ (@nigarjamal.official) on Sep 18, 2018 at 4:22am PDT

Отметим, что именно в ходе греческих каникул Н.Джамал презентовала новый трек «Səndən uzaq», полную версию которого можно прослушать ниже.

Ф.В., Э.Т.