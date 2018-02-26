Города-побратимы призывают разорвать отношения с Ереваном

23 города-побратимы призывают в одностороннем порядке разорвать или временно прекратить соглашения о дружбе с мэрией Еревана до тех пор, пока не будут наказаны градоначальник Тарон Маргарян, лица, применившие насилие в Совете старейшин армянской столицы, а также пока не изменен состав структуры.

Под письмом подписались 55 человек и организаций. Среди них правозащитники, экологи, социологи, передают армянские СМИ.

Авторы отмечают, что по приказу члена правящей РПА Тарона Маргаряна представители этой же силы в Совете старейшин и сотрудники мэрии атаковали Марину Хачатрян и Сонну Агекян, публично применили к ним физическое насилие, обругали, совершили сексуальное посягательство, пригрозили иными видами насилия, силой выгнали из зала заседаний.

Члены оппозиционной фракции «Еркир цирани» Хачатрян и Агекян пытались заявить о неисправности тюремной канализации в административном районе Нубарашен и принесли в мэрию переданные местными жителями помои.

«Мэр Тарон Маргарян не только не взял на себя ответственность за совершенные по его приказу и в его присутствии насильственные действия, но и продолжил административные репрессии по отношению к членам этой оппозиционной фракции. Также мэрия приняла решение о незаконном ограничении присутствия СМИ на заседаниях.

Со дня инцидента прошло 10 дней, однако фракция РПА, составляющая большинство в Совете старейшин и также являющаяся большинством в парламенте, не только не выступила с осуждением, но и оправдала насилие, обвинив женщин в грубейших сексистских выражениях. Некоторые СМИ даже продолжают публиковать статьи, оправдывающие насилие на сексистской или гендерной основе.

Запоздала и реакция правоохранительных органов Армении, которой бы не было без общественного протеста и требований. Следствие ведется в основном по уголовным статьям, предполагающим мягкое наказание.

Быть побратимом с городом, имеющим коррумпированных и поддерживающих насилие мэра и членов Совета старейшин, не делает чести руководству и населению никакого города, поэтому призываем вас разделить нашу обеспокоенность и отказаться от сотрудничества с этой структурой», - говорится в открытом письме.

Оно было отправлено в мэрии Волгограда, Ставрополя, Ниццы, Ростова-на-Дону, Антананариву, Бейрута, Братиславы, Исфахана, Каррары, Лос-Анджелеса, Кембриджа, Кишинева, Марселя, Тбилиси, Буэнос-Айреса, Монреаля, Одессы, Сан-Паулу, Венеции, Риги, Аммана, Новосибирска и Антони.

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А.А.