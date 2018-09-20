Город-призрак: Российский блогер опубликовал новые снимки разрушенного Агдама - ФОТО

Российский блогер Денис Забелин посетил азербайджанский город Агдам, армянская оккупация которого превратила его в город-призрак.

Фотографиями и впечатлениями от своей – надо отметить, незаконной - поездки блогер поделился на ряде российских сайтов.

Представляем вниманию читателей записи Д.Забелина с небольшими сокращениями:

«Чуть более 30 лет назад название города Агдам было знакомо многим людям, причем, начиная от студентов ПТУ и до академиков. Все дело в том, что именно с этим городом было связано производство легендарного портвейна под названием «Агдам», но в наши дни это место превратилось в настоящий город-призрак.

Агдам 1960-х годов

Именно в городе с таким названием в Азербайджанской ССР из далекого и жаркого Закавказья на Агдамском коньячном заводе производили легендарную советскую «бормотоху» — портвейн «Агдам».

Уникальные показатели крепости в 19% и сахара 8%, полученные в результате термоядерной смеси брожения виноградного сока, картофельного спирта и сахара и разлитые в бутылки по 0,7л, позволяли одним закончить ночь в вытрезвители, другим - в подворотне, а третьим - у камина на академической даче.

Но победоносное шествие этой легендарной бормотухи внезапно прекратилось в 1993 году. Когда город был полностью разрушен армянскими вооруженными силами в результате Карабахской войны 1988-1994 гг., во время нескольких ожесточенных штурмов.

Но Агдам был известен не только своим легендарным на весь Союз коньячным заводом. Это был своеобразный центр культурных и исторических памятников этого района Закавказья. Мавзолеи, мечети и музеи на территории Агдамского района.

Улицы Агдама

В некоторых источниках также встречается упоминание, что на рынках Агдама можно было купить все. От гранатов и инжира и до редкой в те времена импортной электроники. Буйными красками процветала «фарца», которая себя чувствовала вполне свободно в далеком Закавказье, в отличие от остальной части страны.

Агдам 1970-х годов

И вот уже последние четверть века на месте некогда 30-тысячного города находится город-призрак с руинами жилых кварталов, да и два уцелевших минарета, которые по каким-то причинам были сохранены вооруженными силами НКР (т.н. «НКР» - сепаратистское непризнанное международным сообществом незаконное образование в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики – прим. 1news.az). Минареты видны еще задолго до подъезда к городу.

Судя по характеру разрушений, город старательно уничтожали во время той войны. Методично разрушая всё, что можно разрушить.

Город-призрак сейчас находится на границе буферной зоны НКР (т.н. «НКР» - сепаратистское непризнанное международным сообществом незаконное образование в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики – прим. 1news.az), а за границами города начинается линия фронта.

На 1993 год население города состояло из азербайджанцев, и город был очень хорошо укреплен азербайджанскими вооруженными силами.

Но перед штурмом все гражданское население покинуло город, и он превратился в хорошо укрепленный бастион, который смогли взять только с четвертого раза

Вообще в истории Карабахской войны много белых пятен с обеих сторон конфликта и в истории Агдама — это не исключение. В открытых источниках можно найти информацию по событиям 1990-го года в Агдаме, а также детали штурмов города в 1993 году.

Еще лет 10-15 назад туристам сюда было попасть крайне трудно, но в последние годы ситуация немного изменилась. До Степанакерта (азербайджанский город Ханкенди в Нагорном Карабахе – прим.1news.az) отсюда менее 30 километров, в городе располагается военный гарнизон НКР (т.н. «НКР» - сепаратистское непризнанное международным сообществом незаконное образование в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики – прим. 1news.az) и через город проходила дорога Мартакерт — Степанакерт (азербайджанские города Агдере – Ханкенди в Нагорном Карабахе - прим.1news.az).

Прогуливаясь по заросшим кварталам "города-призрака", обращаешь внимание, что кто-то здесь пытается жить и выживать, хотя непонятно зачем.

В официальных источниках упоминается, что на территории города проживают несколько сотен армян, но по ощущениям несколько десятков семей.

Можно забраться на минареты, и тогда перед вами откроется еще более печальная панорама территорий.

Тяжело узнать в руинах Агдама некогда цветущий город с белыми крышами, что остался на фотографиях 40-50-летней давности…

Остатки советского асфальта, заброшенные гранатовые сады, колючая проволока, руины зданий, ржавые бочки, тишина и жаркий воздух — вот так вас встречает город-призрак.

А на северной границе города внезапно появляется жизнь.

И информационные щиты, что территория очищена от мин благодаря британской миссии The HALO Trust. А если нет мин — то появляется и жизнь.

Покидая руины Агдама, внутри оставалось очень тягостное и странное чувство. Грязные игры политбюро и политиков, находившихся тогда в руководстве страны, последовавший развал Советского Союза и череда кровавых событий на постсоветском пространстве очень сильно изменили отношение людей друг к другу. Некогда дружные народы с остервенелостью и ненавистью начали делить территорию и имущество единой страны, словно ненавистные друг другу супруги во время скандального развода.



Но все забыли, что некогда эти территории были собраны в единое целое не под эгидой СССР, а еще Российской империей во время русско-персидских и русско-турецких войн. И именно для того, чтобы получить протекцию и защиту от близлежащих соседей».

Подготовила: Ф.Багирова