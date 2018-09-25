Горнолыжные курорты Азербайджана среди популярных направлений отдыха россиян

Горнолыжные курорты Азербайджана «Шахдаг» и «Туфандаг» вошли в десятку наиболее популярных мест зимнего отдыха в ближнем зарубежье среди российских туристов на 2018/2019 гг.

Курорт «Шахдаг» оказался на третьем месте, «Туфандаг» – на девятом.

Согласно исследованиям аналитического агентства Турстат, средняя продолжительность пребывания российских туристов на горнолыжных курортах Азербайджана составит 7 дней.

Однако пребывание на курортах в Шахдаге и Туфандаге оказалось самым дорогим вариантом зимнего отдыха для россиян по сравнению с аналогичными вариантами в других странах СНГ.

Так, туристический бюджет на азербайджанских курортах, включая проживание и питание, составит более $100 в сутки.

Для сравнения, в Чимбулаке (Казахстан) суточный бюджет составит $100, в Караколе (Кыргызстан) – $75, а в Силичах и Логойске (Беларусь) и вовсе $70 в сутки.

Елена Остапенко