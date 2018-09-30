Google заплатит Apple $9 млрд за статус поисковика по умолчанию

Американская компания Google заплатит $9 млрд за то, чтобы остаться поисковой системой по умолчанию в браузере Apple Safari.

Как сообщает издание Business Insider, в следующем году выплаты вырастут до $12 млрд. В прошлом году Google заплатил за эту опцию $3 млрд.

Отмечается, что размер ежегодной платы рассчитывается исходя из того, сколько обращений к поиску Google было сделано из голосового помощника Siri и браузера Safari на iOS-устройствах.

По мнению аналитиков, Google невыгодно отказываться от статуса поисковика по умолчанию, так как Apple — один из крупнейших источников трафика для поисковой системы.

В начале августа Apple стала первой американской компанией с капитализацией в $1 трлн. Из ранее опубликованной отчетности следует, что чистая прибыль корпорации в III квартале выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $11,5 млрд.

«Известия»