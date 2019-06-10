«Голос простого народа»: азербайджанец Бабек Мамедрзаев, ставший звездой эстрады в Казахстане – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня Бабек Мамедрзаев является одним из самых популярных и востребованных артистов в Казахстане, чьи лирические и танцевальные хиты собирают миллионы прослушиваний в Сети.

Азербайджанец Бабек Мамедрзаев родился 14 января 1987 года в казахстанском городе Шымкент. Как сообщает 1news.az со ссылкой на Star-magazine.ru, по материнской линии предки исполнителя были греками. В своих интервью исполнитель рассказывает, что пел с самого раннего детства и всегда мечтал связать свою жизнь с творчеством, в чем его всячески поддержали родители.

В музыкальной школе Бабек научился профессионально играть на многих музыкальных инструментах и познал вокальную грамоту, параллельно серьезно занимаясь тяжелой атлетикой и плаванием. После окончания средней школы, он поступает в Казахскую национальную академию искусств имени Т.К.Жургенова, где принимает активное участие в культурной жизни вуза.

Именно тогда к нему приходит первая популярность – будучи студентом, он участвует во многих конкурсах межобластного и международного значения, и практически во всех занимает первые места. Конкурсы транслировались по казахстанскому ТВ, что позволило Б.Мамедрзаеву приобрести известность.

После окончания академии исполнитель становится участником популярного в Казахстане музыкального коллектива «The Magic Of Nomads», где выступает в роли вокалиста и начинает гастролировать по странам СНГ.

В 2016 году Бабек Мамердзаев подписывает контракт с ведущей казахской звукозаписывающей компанией «Elvin Grey Music», и вместе с командой данной студии за один год объезжает с гастролями больше 150 городов. Это приносит артисту практически огромную популярность за пределами Казахстана, в том числе и в Азербайджане, который артист мечтает посетить.

«Смотрю на картинки и видео Баку, рождается все больше желаний и надежд, что поеду туда с концертом», - рассказывает Бабек Мамедрзаев в своем интервью казахстанской программе «Народы и судьбы».

Мечта Б.Мамедрзаева в скором времени осуществится – певец примет участие в международном музыкальном фестивале «Жара-2019», где станет участником четвертого фестивального дня, посвященного артистам «поколения Z».

Издание 9slim.com, рассказывая об исполнителе, отмечает следующий интересный и достойный уважения факт – Бабек Мамедрзаев отчисляет большие суммы денег в благотворительный фонд, оказывающий помощь детям, больным онкологией.

Кроме русского и казахского, исполнитель поет на татарском, арабском, азербайджанском, курдском языке – в 2019 году он написал песню «Принцесса», ставшую абсолютным хитом, количество прослушиваний которого за 2 месяца с момента презентации в YouTube превышает 22.000.000.

Первым же профессиональным клипом Б.Мамедрзаева стало видео «Я встретил тебя», до выхода которого у него уже была большая аудитория, приобретенная им через социальные сети.

Uznayvse.ru отмечает, что несмотря на популярность, Бабек не ощущает себя каким-то суперпевцом: «Я просто изливаю свои мысли и чувства, через творчество» - одной из таких песен стала «Ты читаешь Библию, а я Коран», набравшая в YouTube более 11.000.000 просмотров. В своих интервью исполнитель не раз подчеркивал, что является религиозным человеком.

С выходом каждого трека популярность Б.Мамедрзаева растет, а соответственно и количество просмотров в YouTube и подписчиков в социальных сетях, к примеру, в Instagram - @babek___mamedrzaev - на страницу певца подписано более 217.000 подписчиков.

Одна из последних работ артиста – песня «Бомбочка», исполненная им с рэпером Rena RNT, слова и сюжет ролика о симпатичной полной девушке пришлись по душе многочисленным поклонницам Б.Мамедрзаева.

А говоря о своей популярности, певец отмечает, что не ощущает ее и не чувствует себя звездой, так как является «голосом простого народа».

В.Ф, Г.Р.