«Голос Карабаха»: Нигяр Джамал, Алим Гасымов, Зульфия Ханбабаева выступили в поддержку кампании «Справедливость к Ходжалы» – ФОТО

В субботу, 24 февраля, в Культурном центре Службы государственной безопасности Азербайджана состоялось культурно-художественное мероприятие «Голос Карабаха», посвященное памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает 1news.az, мероприятие было организовано в рамках проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой международной кампании «Справедливость к Ходжалы».

На мероприятии прозвучало стихотворение Лейлы Алиевой «Памяти Захры», посвященное памяти двухлетней Захры Гулиевой, ставшей жертвой вооруженных сил Армении жительницы села Алханлы Физулинского района, убитой армянами 4 июля 2017 года.

Также в ходе мероприятия прозвучали произведения азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Кара Караева и др., выступили исполнители Алим Гасымов, Нигяр Джамал, Зульфия Ханбабаева, Мехрибан Зеки, Севда Алекперзаде, Аббас Багиров, Фаргана Гасымова и т.д.

Затем выступила жительница Ходжалы Рахиля Гулиева, рассказавшая о событиях 26-летней давности: «В ту страшную ночь я потеряла 22 своих родных и близких человека. Они были зверски убиты армянскими головорезами. Мне тогда было 22 года. На моих руках погиб мой двухлетний сын, спасший от гибели свою пока еще не родившуюся сестру. Пуля застряла в его юном теле. Я сама получила четыре пулевых ранения».

Память жертв Ходжалинского геноцида была почтена минутой молчания.

В ночь на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков. Восемь семей были полностью уничтожены, 487 человек стали инвалидами, 1275 - взяты в плен, 150 - пропали без вести.

Тимур Рзаев, Г.Р.