Голландский журнал о путешествии опубликовал материал о Баку – ФОТО

Популярный голландский журнал о путешествии Holland Herald в своем октябрьском номере особое место отвел столице нашей страны.

Нет, они не отправляли в Баку в командировку своего автора, они решили дать возможность азербайджанцу рассказать о своей столице – такая честь выпала талантливому дизайнеру компании Beat Group Амалу Алили.

В своем небольшом интервью известный дизайнер рассказал о том, что непременно надо посмотреть в Баку, в городе «который находится в движении, который не перестает удивлять, где можно увидеть многое из XXI века и немало из прошлого – Ичери шехер, Центр Гейдара Алиева, Девичью башню, Flame Towers».

По словам дизайнера, сам город является источником вдохновения – здесь Старый город (объект всемирного наследия ЮНЕСКО) с одной стороны выходит на центральную улицу Баку – Низами, а с другой – к Приморскому парку.

Дизайнер также рекомендует посетить Нагорный парк, откуда открывается прекрасная панорама на весь город.

В заключение своего рассказа Амал советует – по возможностям туриста – в качестве сувенира и подарка приобрести азербайджанский ковер как национальное достояние или стаканы «Армуды», поскольку чаепитие важная часть азербайджанской культуры.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

С.З., Э.Т.