Годовалый принц Луи, сфотографированный Кейт Миддлтон, умилил пользователей социальных сетей – ФОТО

В первый день рождения своего младшего сына принца Луи герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали его новые фотографии.
Снимки сделаны не профессиональным фотографом, а лично герцогиней – Кейт Миддлтон сфотографировала младшего сына, умилившего пользователей социальных сетей по всему миру, на территории королевского поместья Сандрингем в Норфолке.
Принц Луи родился 23 апреля 2018 года и является пятым в очереди на трон – его сестре принцессе Шарлотте 2 мая исполнится четыре года, а его брату принцу Джорджу 22 июля – шесть лет.
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Ф.В, Г.Р.
Фото: Кейт Миддлтон