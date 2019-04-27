Глобальное потепление уже усилило штормы в океанах

Чем теплее на планете, тем «злее» шторма в морях и океанах, утверждают исследователи.

Скоро усиление скорости ветра и высоты волн станет угрожать не только судам, но и прибрежной инфраструктуре.

Последствия климатических изменений очень разнообразны и порой неочевидны. Согласно новому исследованию, глобальное потепление уже сделало моря и океаны более бурными. Проанализировав данные с 1985 по 2018 год, собранные 31 спутником и более чем 80 буями, исследователи отметили увеличение средней высоты волны и скорости ветра в океанах.

Эффект наблюдался по всему миру, однако сильнее всего проявлялся в южном полушарии. Скорость штормовых ветров за 30 лет выросла на 1,5 метров в секунду, что соответствует 8 процентам, а максимальная высота волн — на 30 сантиметров, или на 5 процентов. В Атлантике и экваториальной части Тихого океана скорость самых сильных ветров увеличилась на 0,6 метров в секунду.

Увеличение может показаться небольшим, однако дальнейший рост температур только усилит процесс, отмечает Guardian. Это означает повышенный риск для кораблей, а также морской и прибрежной инфраструктуры.

Авторы работы отмечают, что их результаты хорошо сочетаются с предсказаниями климатических моделей. Тем не менее, точная связь между глобальным потеплением и интенсивностью штормов неясна. Некоторые коллеги предположили, что усиление ветра и волн может быть в первую очередь связано с естественной цикличностью или, в случае Южного океана, динамикой озоновой дыры над Антарктидой.

Рост мировых температур влияет не только на силу штормов, но и на качество воды. Согласно исследованию ученых из США, именно изменения климата — главный фактор загрязнения водоемов азотом.