Главы религиозных конфессий Азербайджана направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву

Руководители функционирующих в Азербайджане религиозных конфессий направили обращение Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана.

В обращении говорится:

«Мы - руководители функционирующих в Азербайджане религиозных конфессий выражаем Вам глубокую благодарность и признательность за подписанное Вами Распоряжение о создании Азербайджанского института теологии, являющегося наглядным показателем Вашей заботы о сохранении национально-духовных ценностей, укреплении традиций мультикультурализма и толерантности.

Сегодня, когда во многих странах мира процветают ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, расовая дискриминация, Азербайджан является одним из немногих государств, где представители различных национальностей и религий живут в атмосфере братства и согласия. Создание и развитие толерантной среды в стране непосредственно связано с именем общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Великий лидер заложил также в независимом Азербайджане основу модели отношений между государством и религией, опирающейся на прочные устои. После восстановления Азербайджаном государственной независимости сохранение национально-духовных ценностей, реставрация и строительство очагов отправления религиозных культов постоянно находились в центре внимания великого лидера.

И сегодня в результате Вашего мудрого руководства отношения между государством и религией находятся на высоком уровне. Если в период восстановления независимости в Азербайджане функционировало 17 мечетей, то сегодня в нашей стране около двух с половиной тысяч мечетей, причем реставрация и строительство многих из этих храмов были осуществлены государством. Благодаря Вашей мудрой политике в стране уделяется особое внимание реставрации и строительству мечетей, церквей и синагог. Реставрация и строительство за счет государственных средств многих храмов во главе со святилищем Имамзаде в Гяндже, шамахинской Джума-мечетью, в особенности крупнейшего на Кавказе храма – мечети Гейдар, служат наглядным показателем Вашего внимания и заботы о религии.

Современный Азербайджан занимает особое место среди стран мира не только благодаря экономическому и военному могуществу, но и культурной мощи. В результате Вашей мудрой и дальновидной политики сегодня весь мир признает Азербайджан как центр мультикультурализма. Крупные религиозные центры мира с одобрением воспринимают эту политику нашего государства. Объявление 2016 года Годом мультикультурализма является достойным ответом монокультуральным суждениям, которые постепенно пытаются получить распространение в мире. Кроме того, объявление в соответствии с подписанным Вами Распоряжением 2017 года Годом исламской солидарности явилось важным месседжем, призывающим исламский мир к единству против идей сектантства. Наша страна, которая служит примером для всего мира с точки зрения приверженности мультикультуральным ценностям, является также образцом для мусульманского мира с точки зрения значения, придаваемого исламской солидарности. Не случайно, что многие религиозные лидеры, имеющие высокий авторитет в мире, подчеркивают, что Азербайджан является страной, где представители различных религий и народов живут в атмосфере мира, отмечают, что традиция такого сосуществования стала возможна благодаря религиозной терпимости и взаимопониманию, которыми по праву может гордиться наша страна. Все это, несомненно, явилось результатом политики великого лидера и Вашего превосходительства, основанной на общечеловеческих ценностях. Трудно переоценить также исключительные заслуги Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой в пропаганде в мире присущих нашему народу высших человеческих ценностей.

С сожалением отмечаем, что во многих уголках мира мы становимся свидетелями деструктивной деятельности радикальных сил, эксплуатирующих религиозные ценности. Такие силы, злоупотребляющие самыми святыми чувствами людей, прикрываясь религией, допустили различные негативные действия и смогли столкнуть многие страны в пучину хаоса. Неопровержима роль неверного доведения до людей религиозных ценностей в том, что им удалось найти социальную поддержку в различных уголках мира. В этом контексте ощущается серьезная необходимость в учебных заведениях, где на научной основе преподаются мировые религии, в том числе ислам, христианство и иудаизм. Функционирование таких учреждений имеет особое значение с точки зрения доведения до людей высших религиозных и общечеловеческих ценностей, а также предотвращения религиозного фанатизма и радикализма.

Именно этой цели служит подписанное Вами Распоряжение о создании Азербайджанского института теологии. Образовательные стандарты института в области религиоведения и исламоведения, а также работа в данном учреждении ученых, обладающих глубокими знаниями и высоким интеллектом, свободно читающих лекции на различных языках, позволяют говорить о том, что Азербайджанский институт теологии оправдает Ваше доверие, как отмечается в подписанном Вами Распоряжении, станет очагом науки, опирающимся на исторические ценности азербайджанского народа и обеспечивающим сохранение и развитие высокой религиозно-духовной атмосферы как логичного результата государственной политики, подготовку высококвалифицированных кадров в области организации религиозной деятельности.

Уважаемый господин Президент!

Хотим заверить Вас в том, что Азербайджанский институт теологии, готовя высококвалифицированные кадры религиоведов и исламоведов, глубоко знающих как ислам, так и другие мировые религии, стоящих на страже нашей государственности, превратится в одно из высших учебных заведений, признанных не только в нашей стране, но и во всем мире».

Обращение подписали председатель Управления мусульман Кавказа Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, глава Общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, председатель Бакинской общины европейских евреев Александр Шаровский, председатель Албано-удинской религиозной общины Роберт Мобили.